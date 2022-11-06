"Что изменилось после ухода иностранцев? Наверное, команда стала сплочённее. Нет никаких групп, двигаемся вперёд единым дружным коллективом", - цитирует футболиста "РБ Спорт".
"Ростов" подходит к 17-му туру Российской Премьер-лиги на третьем месте в турнирной таблице, имея в активе 32 очка. Вчера подопечные Валерия Карпина одержали победу над "Динамо" (2:1) и обошли в чемпионате ЦСКА. "Армейцы" уступили "Пари Нижнему Новгороду" и остались с 29-ю баллами на счету.
Данил Глебов: после ухода легионеров "Ростов" сплотился
Полузащитник "Ростова" Данил Глебов высказался об изменениях в команде после ухода легионеров.
Фото: ФК "Ростов"