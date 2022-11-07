"Как я понимаю, поддержка со стороны Сергея Семака у Димы все-таки есть. Вчера между ними состоялся разговор, по итогам которого, как я понял, они разошлись мирно. Все ему позвонили, все его поддержали. В том числе легионеры, что говорит о многом", — цитирует агента "Фонтанка".
Напомним, Чистяков был отстранен от основной команды после матча 16 тура Российской Премьер-лиги между "Зенитом" и "Ахматом". Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу грозненцев, команда забила победный гол после ошибки 28-летнего защитника. Позднее генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев сообщил об отстранении футболиста.
В СМИ сообщалось об опасениях в клубе, что Чистяков специально плохо отыграл против "Ахмата".
Агент Чистякова: у Димы есть поддержка от Семака, ему позвонили даже легионеры "Зенита"
Агент защитника "Зенита" Дмитрия Чистякова Андрей Талаев высказался о поддержке футболиста со стороны команды после того, как тот был выведен из основного состава.
Фото: ФК "Зенит"