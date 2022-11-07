– В России найдутся желающие, чтобы его подписать. Возможно, встанет финансовый вопрос, но как игрок он будет полезен многим клубам России, – передает слова Аршавина "ТАСС".
Напомним, что 34-летний нападающий, ранее выступавший за "Зенит", тульский "Арсенал", московский "Спартак", "Ростов", "Томь", в августе 2022 года перешел в турецкий клуб "Адана Демирспор" на правах свободного агента. 3 ноября Дзюба расторг контракт с клубом, за который он провел всего лишь пять матчей и 220 игровых минут. Из результативных действий – один забитый мяч в дебютной игре в чемпионате Турции. Самым обсуждаемых претендентом на Артема из клубов РПЛ считается московское "Торпедо".
Аршавин: как игрок Дзюба может быть полезен многим российским командам
Экс-игрок "Зенита" и лондонского "Арсенала" Андрей Аршавин оценил игровые перспективы российского форварда Артема Дзюбы.
Фото: fanatik.com