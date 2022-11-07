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Юсупов – о возможном завершении карьеры: такая вероятность есть, но хотелось бы еще поиграть

Полузащитник "Сочи" Артур Юсупов рассказал, что нынешний сезон может стать для него последним в игровой карьере.
Фото: ФК "Сочи"
– Пока об этом не думаю, посмотрим. Если к концу сезона не будет предложений, то напрашиваться никуда не буду. Впереди еще полгода, пока переговоров нет. Допускаю ли я, что этот сезон станет для меня последним? Да, такая вероятность есть. Но хотелось бы еще поиграть, – передает слова Юсупова "Sport24".

Артур Юсупов играет за футбольный клуб "Сочи" с сентября 2020, куда он перешел на правах свободного агента. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года. Последнее продление соглашение состоялось летом 2021 года. До "Сочи" Артур выступал за такие команды, как "Динамо Москва", "Ростов", "Зенит". В текущем сезоне у Юсупова пятнадцать матчей за "Сочи", два забитых мяча и одна результативная передача. 1 сентября 2022 года Артуру исполнилось 33 года.


Юсупов Сочи
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