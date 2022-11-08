- Все было мегакорректно: никто не кричал и не оскорблял. Мы встретились, все обговорили. Надеюсь, друг друга услышали, - приводит комментарий агента "Матч ТВ".
В 16 туре РПЛ "Зенит" у себя дома потерпел первое поражение в сезоне, проиграв "Ахмату". На 8-минуте центральный защитник сине-бело-голубых Дмитрий Чистяков допустил результативную ошибку, после которой форвард грозненского клуба Конате забил второй мяч. После матча игрока раскритиковал наставник команды Сергей Семак, а гендиректор Медведев заявил, что защитника ждет серьезный разговор. После чего руководитель сообщил, что Чистяков отстранен от основного состава.
Сегодня стало известно, что Чистяков принимал участие в командном собрании и тренировался с основным составом "Зенита".
Агент Чистякова – о разговоре с Медведевым: все было мегакорректно. Надеюсь, друг друга услышали
Агент центрального защитника "Зенита" Дмитрия Чистякова Андрей Талаев рассказал о том, как проходила встреча с гендиректором клуба Александром Медведевым.
Фото: ФК "Зенит"