"Поехал бы работать в "Зенит" или ЦСКА? Мы, тренеры, становимся главными болельщиками тех команд, которые в данный момент тренируем. Но главное тут — профессионализм. Так что не вижу в таком решении ничего страшного", - цитирует итальянца "СЭ".
Каррера возглавлял "Спартак" на протяжении двух с половиной сезонов. Под его руководством столичный клуб стал чемпионом России по итогам кампании 2016/2017, а также завоевал Суперкубок страны.
На данный момент главным тренером красно-белых является испанский специалист Гильермо Абаскаль. Под его руководством москвичи идут на втором месте в таблице национального первенства по итогам 16 туров.
Каррера: поеду ли работать в "Зенит"? Тренеры – главные фанаты команд, которые тренируют в данный момент
Экс-главный тренер "Спартака" Массимо Каррера поделился мнением о возможности продолжить карьеру в РПЛ.
Фото: "Советский спорт"