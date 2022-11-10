– Кейта находится в отличной форме. Уже на следующей неделе он приступит к тренировкам с командой. Он уже прибыл в Россию, – приводит слова агента "РБ Спорт".
Напомним, что сенегальский футболист Кейта Бальде перешел в московский "Спартак" в конце августа 2022 года в статусе свободного агента. Его предыдущим клубом является "Кальяри". За московский "Спартак" сенегалец успел сыграть лишь в одном матче, против "Зенита" в Российской премьер-лиге. До 5 декабря Кейта Бальде отстранен от всех турниров из-за допинга. В этом году у "Спартака" осталось всего три игры – одна в чемпионате и две в Кубке России.
Агент Бальде: Кейта в отличной форме, на следующей неделе он приступит к тренировкам со "Спартаком"
Федерико Пасторелло, представляющий интересы нападающего "Спартака" Кейта Бальде, рассказал, в какой физической форме находится дисквалифицированный футболист.
Фото: РИА Новости