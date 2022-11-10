Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Нижний Новгород
19:00
АхматНе начат
П1 3.1X 3.2П2 2.48

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Эмполи
22:45
КремонезеНе начат
П1 2.38X 3.4П2 3.1

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Боруссия М
22:30
Боруссия ДНе начат
П1 2.95X 3.8П2 2.28

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лион
23:00
НиццаНе начат
П1 1.81X 3.85П2 4.4
Сделать ставку

Орлов: "Спартак" имел больше всех претензий к судейству. Сейчас играет он хорошо – и не имеет

Экс-телекомментатор и болельщик "Зенита" Геннадий Орлов поделился мнением об отношении к работе судей среди клубов РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
"У нас гипертрофированное отношение к судейским ошибкам. Особенно руководители клубов, которые оправдывали поражения команды ошибками судей. Вот, к примеру, "Спартак", который больше всех имел претензий, сейчас этих претензий не имеет, а играет он хорошо. Главное – игра", - цитирует комментатора Sport24.

"Спартак" набрал 33 очка в 16-ти турах текущего сезона Российской Премьер-лиги и занимает второе место в турнирной таблице. Подопечные Гильермо Абаскаля на 6 баллов отстают от "Зенита", лидирующего в национальном чемпионате.

В матче 17-го тура Премьер-лиги красно-белые встретятся с "Локомотивом", матч запланирован на 12 ноября и начнется в 19:30 мск. Петербуржцы отправятся на выезд и в Москве сыграют с "Торпедо" 12 ноября, стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.


Орлов Спартак
   Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится

Новости РПЛ

Экс-боец ММА Монсон: в России я болею за "Уфу", меня приглашали на матчи команды
Орлов: "Спартак" имел больше всех претензий к судейству. Сейчас играет он хорошо – и не имеет 3
Кечинов: "Спартак" ждет непростой матч с "Локомотивом"
Борис Игнатьев: Сычевому было бы правильнее перейти в "Краснодар"
10 ноября
Булыкин: если будет хорошее предложение, Сычевому нужно уходить из "Оренбурга"
Канчельскис: не удивлюсь появлению Дзюбы в ЦСКА. Он все еще лучший форвард России 8
Аршавин: то, что в "Зените" в основном составе играет максимальное количество легионеров – это нормально 6
Тарханов: вариант с переходом Дзюбы в "Торпедо" кажется маловероятным, он дорогой для них
Агент Чистякова: у нас был разговор с Медведевым, был посыл, что его неправильно поняли 9
Тарханов: Дзюба может помочь "Рубину" вернуться в РПЛ. Думаю, он пошел бы в ФНЛ 1
Агент Бальде: Кейта в отличной форме, на следующей неделе он приступит к тренировкам со "Спартаком" 5
Metaratings: четвертым участником турнира, пригласившего "Спартак", "Зенит" и "Краснодар", может стать минское "Динамо" 1
"РБ Спорт": "Зенит", "Спартак" и "Краснодар" приглашены на межсезонный турнир с нестандартным регламентом матчей 14
Соломатин - о ЦСКА и Дзюбе: лучше взять из дубля парочку молодых нападающих, чем подписать данного футболиста
"РБ Спорт": стал известен полный состав комитета ветеранов "Спартака", в него вошли Гаврилов и Кавазашвили 19
-