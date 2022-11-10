"У нас гипертрофированное отношение к судейским ошибкам. Особенно руководители клубов, которые оправдывали поражения команды ошибками судей. Вот, к примеру, "Спартак", который больше всех имел претензий, сейчас этих претензий не имеет, а играет он хорошо. Главное – игра", - цитирует комментатора Sport24.
"Спартак" набрал 33 очка в 16-ти турах текущего сезона Российской Премьер-лиги и занимает второе место в турнирной таблице. Подопечные Гильермо Абаскаля на 6 баллов отстают от "Зенита", лидирующего в национальном чемпионате.
В матче 17-го тура Премьер-лиги красно-белые встретятся с "Локомотивом", матч запланирован на 12 ноября и начнется в 19:30 мск. Петербуржцы отправятся на выезд и в Москве сыграют с "Торпедо" 12 ноября, стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.
Орлов: "Спартак" имел больше всех претензий к судейству. Сейчас играет он хорошо – и не имеет
Экс-телекомментатор и болельщик "Зенита" Геннадий Орлов поделился мнением об отношении к работе судей среди клубов РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"