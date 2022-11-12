Лайшев: если футболисты узнают, сколько получают российские фигуристы, то заплачут от зависти

Президент центра спорта и образования "Самбо-70" Ренат Лайшев сравнил футбол и фигурное катание по популярности в России.

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В эти выходные проходит последний тур нынешнего сезона Российской Премьер-лиги перед зимней паузой. По итогам 16-ти туров лидерство в таблице национального первенства удерживает " "Никаких споров быть не может, сейчас фигурное катание в России однозначно популярнее футбола. Почему тогда футболисты получают больше фигуристов? Если футболисты узнают, сколько получают ведущие российские фигуристы, то заплачут. В смысле не от смеха, а от зависти", - цитирует функционера "Матч ТВ".В эти выходные проходит последний тур нынешнего сезона Российской Премьер-лиги перед зимней паузой. По итогам 16-ти туров лидерство в таблице национального первенства удерживает " Зенит ", сине-бело-голубые набрали 39 очков. На втором месте идет " Ростов ", который уже сыграл свой 17-й матч в текущем чемпионате и обыграл "Крылья". Замыкает топ-3 " Спартак " с 33 очками в активе. Сегодня красно-белые встретятся с " Локомотивом ".