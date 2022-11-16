Как сообщают СМИ, экс-наставник "Рубина" Леонид Слуцкий может возглавить "Краснодар". Клуб изучает возможность приглашения тренера и уже начал неформальное общение с российским специалистом.
Ранее в СМИ появилась информация, что после разгрома от "Оренбурга" (1:5) нынешний наставник "Краснодара" Александр Сторожук будет отправлен в отставку.
Вчера было объявлено, то российский специалист покинул пост главного тренера "Рубина". Под его руководством команда занимала 5 место в таблице Первой лиги, набрав 31 очко.
Источник: Metaratings
Metaratings: Слуцкий может возглавить "Краснодар"
"Краснодар" может назначить главным тренером команды Леонида Слуцкого.
Фото: ТАСС