– Даже когда я узнал, что российские клубы не будут играть в еврокубках, я начал узнавать некоторые детали о самой России, как функционирует лига. Могу сказать, что чемпионат настолько конкурентный, что иногда отсутствие еврокубков совсем не ощущается. Думаю, сейчас все просто ждут, когда команды вновь допустят до международных турниров. Я уверен, что и по условиям, и по величию клубов, российские клубы заслуживают играть в еврокубках, – цитирует Зделара Metaratings.
Сербский полузащитник Саша Зделар стал футболистом московского ЦСКА летом 2022 гола, перейдя из сербского "Партизана", за который он отыграл 4 года. В футболке "Партизана" Саша выходил на поле 197 матчей, забил шесть мячей, отдал двадцать две результативные передачи. В еврокубковых турнирах Зделар появлялся 46 раз (за "Олимпиакос" и "Партизан"), забитыми мячами не отличался, но отдал пять голевых пасов. Последними турнирами, в которых он участвовал, значатся групповой этап Лиги конференций, квалификация в этот же турнир и в Лигу Европы ранее. В текущем сезоне за ЦСКА Саша Зделар провел 17 матчей, пока что без результативных действий. "Армейцам" в этом году осталось сыграть два матча в групповом этапе Кубка России – с "Уралом" и "Сочи". Обе игры пройдут на выезде.
Зделар: чемпионат России настолько конкурентный, что иногда отсутствие еврокубков совсем не ощущается
Сербский полузащитник ЦСКА Саша Зделар рассказал, как он воспринимает отстранения российских клубов от еврокубковых турниров.
Фото: Чемпионат.com