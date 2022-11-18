Ранее в СМИ появилась информация, что башкирский коллектив может закрыться после нового года.
"Газизов, как менеджер, хеджирует риски. Насколько я знаю из разговора с Минспорта и руководством региона, всё должно быть хорошо. Если клуб сделал предоплату за зимние сборы в Турции, значит, как минимум до сборов должны дожить", - цитирует функционера "Чемпионат".
"Уфа" занимает 14-е место в таблице нынешнего розыгрыша Первой лиги – клуб набрал 18 очков в 18-ти встречах и имеет отрыв в 2 балла от команд из зоны вылета.
Перед уходом на зимнюю паузу уфимцы в домашних стенах примут "Рубин" 20 ноября, а 27 числа сыграют против "Алании".
Измайлов – о возможности закрытия "Уфы": минимум до зимних сборов они должны дожить
Президент Футбольной национальной лиги Наиль Измайлов оценил будущее "Уфы".
Фото: ФК "Уфа"