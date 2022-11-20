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Генич: Абаскаль - лучший тренер первой части РПЛ

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Комментатор "Матч ТВ" Константин Генич высказал мнение, что Абаскаль является лучшим тренером первой части сезона в РПЛ.
Фото: Getty Images
- Абаскаль вернул веру болельщиков "Спартака". Если бы не бойкот, минимум 25-30 тысяч человек ходило бы на домашние матчи, потому что команда играет. Были неудачные игры, но как "Спартак" играл в первом тайме против "Локомотива" — это песня. Абаскаль заслужил звание лучшего тренера игрой и результатом. Команда может побороться за второе место. И тогда это будет не шаг вперед, а прыжок по сравнению с прошлогодним результатом. Самое главное — это игра, приятно смотреть на команду, - приводит комментарий Генича "СЭ".

Испанский специалист Гильермо Абаскаль стал тренером "Спартака" летом этого года. По его руководством команда располагается на втором месте в РПЛ, имея в своем активе 36 очков, отставая от лидирующего "Зенита" на 6 баллов. Этот результат лучший со времен чемпионского сезона 2016/2017 под руководством Массимо Карреры. Тогда команда набрала 40 очков. В сезоне 2020/2021 "Спартак" после 17 туров имел в своем активе 35 очков. По итогам сезона московский клуб занял второе место. Команду возглавлял немецкий специалист Доменико Тедеско. В 17 туре красно-белые обыграли "Локомотив" со счетом 2:1, голы забили Промес с пенальти и Данила Пруцев. В кубке России "Спартак" занимает первое место в группе с 12 очками. Команда одержала 4 победы в 4 матчах.


Абаскаль Спартак Генич
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