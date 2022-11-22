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Агент Веа-младшего - на вопрос о возможности трансфера в "Зенит": не думаем о России на данной стадии

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Агент нападающего "Лилля" и сборной США Тимоти Веа Баду Самбаг ответил на вопрос о возможности переезда форварда в РПЛ в случае поступления предложения от петербургского "Зенита".
Фото: AFP
- Не думаем о России на данной стадии, - передает слова Самбага "РБ Спорт".

22-летний нападающий французского "Лилля" и сборной США Тимоти Веа забил гол в матче 1 тура группового этапа Чемпионата мира-2022 в группе В против сборной Уэльса (1:1). Форвард является сыном знаменитого либерийского экс-нападающего Джорджа Веа, который стал первым африканцем-обладателем "Золотого мяча" в истории, а в настоящее время занимает пост президента Либерии.


Сборная США Зенит Веа Российские трансферы
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