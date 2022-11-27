- Останусь ли в "Ростове" или буду рассматривать предложения от команд? Это у руководства клуба спрашивайте. Они занимаются такими вопросами, - приводит комментарий Глебова "РБ Спорт".
Сегодня "Ростов" обыграл "Ахмат" со счетом 3:0 в Кубке России. Подопечные Карпина заняли второе место в группе С и вышли в верхнюю сетку плей-офф Кубка России.
Игрок "Ростова" Даниил Глебов является капитаном команды. Вчера было объявлено, что футболиста признали лучшим игроком ноября. В этом сезоне игрок сыграл в 23 матчах. На счету Глебова 4 гола и 4 ассиста. Аналитический портал Transfermarkt оценивает футболиста в 7,5 миллиона евро. Ранее СМИ сообщали об интересе к Даниилу "Динамо" и "Спартака".
"Ростов" набрал 35 очков и находится на третьей строчке в в турнирной таблице РПЛ.
Глебов: останусь ли в "Ростове"? Это у руководства клуба спрашивайте
Полузащитник "Ростова" Даниил Глебов высказался по поводу своего будущего в клубе.
Фото: Чемпионат.com