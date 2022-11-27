После финального свистка игроки команд начали массовую драку, по итогам которой с поля были удалены 6 футболистов. В составе питерцев красные карточки получили Родригао, Малком и Вильмар Барриос. В составе красно-белых – Александр Селихов, Шамар Николсон и Александр Соболев.
По данным источника, дисциплинарный регламент РФС предусматривает для участников инцидента дисквалификацию до четырех матчей.
Отмечается, что Николсон и Родригао могут быть дисквалифицированы на срок от шести месяцев до двух лет, так как их действия подпадают под пункт 9 статьи 94 регламента – оказание физического воздействия на игроков и судей.
Источник: Metaratings
Николсон и Родригао могут быть дисквалифицированы на срок до 2-х лет после драки в матче "Зенит" - "Спартак"
"Зенит" в серии пенальти добыл победу над "Спартаком" в заключительном туре групповой стадии Кубка России (0:0, 4-2).
Фото: ФК "Зенит"