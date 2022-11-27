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Медведев: зачинщик драки ушел безнаказанным – Промес, брызжа слюной, что?то говорил Барриосу

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Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев высказался об эпизоде с массовой дракой между игроками питерцев и "Спартака" в Кубке России.
Фото: ФК "Зенит"
"Зачинщик уходит с поля безнаказанным. Я имею в виду Промеса. Барриос в эпизоде с Николсоном заслужил желтую карточку. Он спокойно отходит – его Николсон бьет в грудь, подходит Промес, толкает и что?то брызжа слюной говорит в лицо", - цитирует функционера "Матч ТВ".

После финального свистка в кубковом матче между "Зенитом" и "Спартаком" началась потасовка. Арбитр встречи Владимир Москалев показал красные карточки трем игрокам питерцев: Малкому, Родригао и Барриосу. В составе красно-белых были удалены Соболев, Селихов и Николсон.

"Зенит" одержал победу над "Спартаком" в серии пенальти (0:0, 4-2), но остался на третьем месте в квартете В по итогам групповой стадии турнира.


Медведев Зенит Спартак Кубок России Промес
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