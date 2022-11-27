"О боже! Опять Промес… Я не могу дальше это смотреть. Я в шоке! На первый взгляд, будь я на месте Родригао, сделал бы то же самое. Сейчас я им напишу и поговорю с некоторыми партнёрами по команде", - цитирует футболиста "Чемпионат".
Напомним, после финального свистка в кубковом матче между игроками "Зенита" и "Спартака" завязалась драка. В составе сине-бело-голубых красные карточки получили Родригао, Барриос и Малком. Также были удалены три футболиста москвичей: Соболев, Николсон и Селихов.
Встреча завершилась победой "Зенита" в серии пенальти (0:0, 4-2).
Ловрен сегодня вышел в стартовом составе сборной Хорватии на матч второго тура группового этапа ЧМ-2022 против Канады. Хорваты добыли разгромную победу – 4:1.
Ловрен – о драке в матче "Зенита" и "Спартака": опять Промес! На месте Родригао сделал бы то же самое
Защитник сборной Хорватии и "Зенита" Деян Ловрен поделился мнением о потасовке игроков питерцев и "Спартака" в матче 6-го тура Кубка России.
Фото: ФК "Зенит"