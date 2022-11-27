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Изидор: Галактионов очень жесткий. Это все, что нам надо, чтобы подняться в таблице

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Форвард "Локомотива" Вильсон Изидор поделился впечатлениями от работы с новым главным тренером красно-зеленых Михаилом Галактионовым.
Фото: РПЛ
"Мы видим, что новый тренер очень требовательный и его требования высоки — это мотивирует нас. Он очень жесткий, когда ребята не исполняют его требования. Но это все, что нам надо, чтобы подняться в таблице", - цитирует игрока Sport24.

"Локомотив" объявил о назначении Галактионова в середине ноября – после того, как команды отыграли последний тур в первой части сезона Российской Премьер-лиги.

Сегодня "Локомотив" сыграл против "Пари Нижнего Новгорода" в заключительном матче групповой стадии Кубка России и одержал победу – 3:1. "Железнодорожники" вышли в плей-офф Пути РПЛ турнира со второго места в группе А.


Изидор Локомотив Галактионов
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