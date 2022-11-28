– Остаюсь ли я в клубе? Не знаю, клянусь. Честно, не знаю. Были ли мысли уйти по собственному желанию? Нет, мы неоднократно с Сергеем Николаевичем Галицким разговаривали. Он говорил: "Давайте без этих вот. Все бывает, все случается, но не надо уходить и так далее". Поэтому я придерживался этого принципа, – приводит слова Сторожука Metaratings.
Александр Александрович Сторожук был назначен главным тренером футбольного клуба "Краснодар" летом 2022 года. До этого Сторожук был исполняющим обязанности главного тренера после вынужденного ухода из клуба немецкого специалиста Даниеля Фарке. Контракт Александра Александровича с "Краснодаром" рассчитан до лета 2023 года. По многим сообщениям из СМИ, зимой краснодарский клуб планирует сменить главного тренера. Напомним, что "Краснодар" по итогам первой части сезона РПЛ занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 25 очков. Столько же у седьмого "Оренбурга" и девятого "Сочи".
Сторожук – об уходе из "Краснодара": не знаю, клянусь. Честно, не знаю
Главный тренер "Краснодара" Александр Сторожук ответил на вопрос о своем уходе из клуба.
Фото: ФК "Краснодар"