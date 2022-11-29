– Скауты итальянских клубов следят за игроками всех чемпионатов. Российскую лигу никто не вычеркивал из списка, но сейчас есть сложности с подписанием игроков оттуда, – приводит слова Джунтоли Sport24.
Напомним, что прямо сейчас в составе итальянского "Наполи" успешно выступает грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия, игравший за казанский "Рубин" и московский "Локомотив". "Фиорентине" все еще принадлежит Александр Кокорин, играющий сейчас за кипрский "Арис", а в "Роме" числится узбекский нападающий Эльдор Шомуродов, ранее представлявший "Ростов" и работавший с Валерием Карпиным. Недавно многие СМИ писали об интересе ряда итальянских клубов к футболистам ЦСКА Игорю Дивееву (Россия) и Бахтиеру Зайнутдинову (Казахстан), а также игроку "Зенита" Андрею Мостовому (Россия).
Спортивный директор "Наполи": скауты итальянских клубов следят за игроками всех чемпионатов, в том числе и российского
Спортивный директор "Наполи" Кристиано Джунтоли заявил, что скауты итальянских клубов продолжают следить за российскими футболистами.
Фото: RomaPress