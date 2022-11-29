"Зенит" вместе с благотворительным фондом "Социальная ответственность" открыли специальную сенсорную комнату для болельщиков со специальными потребностями. Об этом "Зенит" объявил на своем официальном сайте. Отмечается, зрители со специальными потребностями не могут посещать стадион из-за громких звуков, яркого света и прочих некомфортных для них условий. Помещение может стать психологической разгрузкой и зоной отдыха. Комната сенсорной интеграции минимизирует негативные условия и позволит таким болельщикам находится на "Газпром Арене".
"Зенит" после 17 туров располагается на первой строчке таблицы РПЛ. На счету петербуржской команды 42 очка. В Кубке России сине-бело-голубые заняли 3 место в своем группе и выбыли в плей-офф Пути регионов.
"Зенит" открыл сенсорную комнату для зрителей со специальными потребностями на "Газпром Арене"
"Зенит "- первый клуб, который открыл на своей арене сенсорную комнату.
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