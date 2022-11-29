Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Эквадор
18:00
СенегалНе начат
П1 2.45X 3.15П2 3.15
Нидерланды
18:00
КатарНе начат
П1 1.24X 6.6П2 12
Уэльс
22:00
АнглияНе начат
П1 7.2X 4.3П2 1.5
Иран
22:00
СШАНе начат
П1 3.9X 3.35П2 2.06
Сделать ставку

"Зенит" открыл сенсорную комнату для зрителей со специальными потребностями на "Газпром Арене"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
"Зенит "- первый клуб, который открыл на своей арене сенсорную комнату.
Фото: news.ru
"Зенит" вместе с благотворительным фондом "Социальная ответственность" открыли специальную сенсорную комнату для болельщиков со специальными потребностями. Об этом "Зенит" объявил на своем официальном сайте. Отмечается, зрители со специальными потребностями не могут посещать стадион из-за громких звуков, яркого света и прочих некомфортных для них условий. Помещение может стать психологической разгрузкой и зоной отдыха. Комната сенсорной интеграции минимизирует негативные условия и позволит таким болельщикам находится на "Газпром Арене".

"Зенит" после 17 туров располагается на первой строчке таблицы РПЛ. На счету петербуржской команды 42 очка. В Кубке России сине-бело-голубые заняли 3 место в своем группе и выбыли в плей-офф Пути регионов.


Зенит Газпром Арена
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
"Чемпионат": "Химки" хотят подписать трех экс-игроков "Алании"
Вилков – о возможном приходе Слуцкого в "Пари НН": не надо нам такого счастья, есть много других достойных кандидатов
"Зенит" открыл сенсорную комнату для зрителей со специальными потребностями на "Газпром Арене" 1
"СЭ": "Зенит" обратился в ЭСК в связи с неудалением Промеса и Умярова в Кубке России 16
Семин – о назначении Ротенберга в "Локомотив": он настоящий профессионал, справится со своей задачей
Сперцян: в первой части сезона "Краснодар" потерял много очков, весной будем исправлять ситуацию
Орещук: Сычевой должен еще полгода провести в "Оренбурге", чтобы потом кто-то за него боролся
"Первый спорт": глава Украинской ассоциации футбола Павелко арестован на два месяца 4
Борис Ротенберг назначен на должность директора департамента развития молодежного футбола "Локомотива" 7
Булыкин – о турнирных раскладах в группах A и B на ЧМ-2022: Сенегал и Иран могут преподнести сюрприз 1 эксклюзив
Бруну Фернандеш: не важно, кто забил, я или Роналду. Показалось, что я сделал передачу, а Криштиану дотянулся до мяча 2
Начальник кипрского клуба "Кармиотисса": мы действительно ищем нападающего, но кто такой Дзюба? Никогда о нем не слышал 11
Иван Игнатьев: был бы глупцом, если бы не верил в "Локомотив"! Мы выберемся из этой ситуации
Селюк: Дзюба может перейти в команду получше "Кармиотиссы". Они слабые по финансам
Спортивный директор "Наполи": скауты итальянских клубов следят за игроками всех чемпионатов, в том числе и российского
-