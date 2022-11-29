- Да, отпуск действительно начался. Поедет ли Кейта в Катар поддержать сборную? Он проведет отпуск в Италии, - приводит комментарий агента Metaratings.
Сенегальский форвард Кейта Бальде присоединился к "Спартаку" летом этого года. За красно-белых футболист сыграл всего один матча – против "Зенита" (1:2) Позже было объявлено, что игрок дисквалифицирован на три месяца за нарушение правил допингового контроля за свой предыдущий клуб.
Сенегал принимает участие на ЧМ-2022 и посеян в группу А. Африканцы набрали одно очко и располагаются на третьей строчке в своем квартете.
Агент Кейта Бальде: игрок проведет отпуск в Италии
Агент нападающего "Спартака" Кейта Бальде Федерико Пасторелло сообщил о том, где футболист проведет свой отпуск.
Фото: ФК "Спартак"