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Агент Кейта Бальде: игрок проведет отпуск в Италии

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Агент нападающего "Спартака" Кейта Бальде Федерико Пасторелло сообщил о том, где футболист проведет свой отпуск.
Фото: ФК "Спартак"
- Да, отпуск действительно начался. Поедет ли Кейта в Катар поддержать сборную? Он проведет отпуск в Италии, - приводит комментарий агента Metaratings.

Сенегальский форвард Кейта Бальде присоединился к "Спартаку" летом этого года. За красно-белых футболист сыграл всего один матча – против "Зенита" (1:2) Позже было объявлено, что игрок дисквалифицирован на три месяца за нарушение правил допингового контроля за свой предыдущий клуб.

Сенегал принимает участие на ЧМ-2022 и посеян в группу А. Африканцы набрали одно очко и располагаются на третьей строчке в своем квартете.


Кейта Бальде Спартак
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