"Каждый человек в своей карьере хочет двигаться выше. Вот и Галактионов во время прощания сказал, что предложение от "Локо" бывает раз в жизни", - цитирует Кротова "Чемпионат"
Напомним, Михаил Галактионов в ноябре покинул "Пари НН", который возглавлял с лета этого года, чтобы стать новым главным тренером "Локомотива". Специалист подписал с железнодорожниками соглашение до 2024 года. В стартовых матчах под его руководством "Локомотив" проиграл в Кубке России "Краснодару" (0:1) и обыграл как раз "Пари НН" (3:1) в том же турнире.
Форвард "Пари НН" Кротов: Галактионов во время прощания сказал, что предложение от "Локо" бывает раз в жизни
Нападающий "Пари НН" Вячеслав Кротов рассказал, как экс-тренер клуба Михаил Галактионов прощался с командой
Фото: ФК "Локомотив"