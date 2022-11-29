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Форвард "Пари НН" Кротов: Галактионов во время прощания сказал, что предложение от "Локо" бывает раз в жизни

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Нападающий "Пари НН" Вячеслав Кротов рассказал, как экс-тренер клуба Михаил Галактионов прощался с командой
Фото: ФК "Локомотив"
"Каждый человек в своей карьере хочет двигаться выше. Вот и Галактионов во время прощания сказал, что предложение от "Локо" бывает раз в жизни", - цитирует Кротова "Чемпионат"

Напомним, Михаил Галактионов в ноябре покинул "Пари НН", который возглавлял с лета этого года, чтобы стать новым главным тренером "Локомотива". Специалист подписал с железнодорожниками соглашение до 2024 года. В стартовых матчах под его руководством "Локомотив" проиграл в Кубке России "Краснодару" (0:1) и обыграл как раз "Пари НН" (3:1) в том же турнире.


Кротов Пари НН Галактионов Локомотив
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