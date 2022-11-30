- Деян — профессионал. Он приезжает одним из самых первых на базу, после меня, конечно. Проводит много времени в зале, и, я думаю, он долго сможет играть в сборной, - приводит комментарий Кругового Sport24.
Хорватский защитник Деян Ловрен стал игроком "Зенита" в 2020 году. Футболист перешел из "Ливерпуля". В этом сезоне хорват провел за сине-бело-голубых 16 матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Игрок является капитаном петербургского коллектива.
Сейчас Ловрен вместе со своей сборной выступает на ЧМ-2022. Деян вышел в стартовом составе команды на первые два тура и провел в обеих встречах 90 минут. Подопечные Златко Далича набрали 4 очка и занимают первое место в своей группе.
Круговой: Ловрен - профессионал, он приезжает одним из самых первых на базу
Левый защитник "Зенита" Даниил Круговой высказался о своем одноклубнике Деяне Ловрене.
Фото: ФК "Зенит"