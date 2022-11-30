- С учетом того, что, как выяснилось, турнир предполагается проводить в Абу-Даби, а не в Дубае, мы не примем в нем участия. Все-таки это около 150 км между городами, - приводит комментарий Медведева ТАСС.
Товарищеский турнир клубов РПЛ пройдет в Абу-Даби в начале февраля. Ранее стало известно, что предварительно согласились участвовать в мероприятии "Краснодар", "Спартак", "Зенит" и "Ростов".
"Зенит" объявил, что проведет второй зимний сбор в Дубае с 1 по 14 февраля. Команда Сергея Семака после 17 туров располагается на первом месте в таблице РПЛ, набрав 42 очка. Петербуржский коллектив опережает "Спартак" на 6 очков. В Кубке России сине-бело-голубые заняли третье место в своей группе и вышли в плей-офф Пути регионов.
Гендиректор "Зенита" Медведев: мы не примем участия в зимнем турнире в Абу-Даби
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев заявил, что клуб отказался от участия в товарищеском турнире в Абу-Даби.
Фото: ФК "Зенит"