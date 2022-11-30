- Надеюсь, что Артем найдет свою команду и еще проявит свое -мастерство. Стоит ли ему попробовать себя в еще одной иностранной команде или вернуться в Россию? Повторюсь, важно найти свою команду. В хорошем чемпионате, включая наш, - передает комментарий Медведева ТАСС.
Артем Дзюба весной этого года покинул "Зенит" из-за того, что не смог договориться с клубом о новом контракте. Форвард перешел в турецкую "Адану Демирспор". В своем первом матче Дзюба забил гол в ворота "Фенербахче" (2:3). Но после перестал попадать в заявку команды на матчи. В начале ноября Артем расторг контракт с турками и стал свободным агентом. Президент "Торпедо" Илья Геркус рассказал, что клубу интересен лучший бомбардир чемпионатов России. Недавно СМИ сообщили о том, что Дзюбе предложил контракт кипрский клуб "Кармиотисса".
Гендиректор "Зенита" Медведев: Дзюбе важно найти свою команду
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев высказался по поводу будущего экс-форварда клуба Артема Дзюбы.
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