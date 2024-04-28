"Победа над "Зенитом" - это праздник. Сегодня "Зенит" показал свою силу, надо признать, что до момента с нашим голом, у них всё было под контролем, они владели мячом, искали дыры в нашей обороне. В защите у нас была дисциплина. Мы были пассивны впереди в первом тайме, во втором решили поменять тактику. Стали лучше играть между линиями и владеть мячом", - заявил Личка.
Московское "Динамо" одержало минимальную победу над санкт-петербургским "Зенитом" в матче 26-го тура чемпионата России. Единственный мяч в игре на 77-й минуте записал на свой счет центральный нападающий "Динамо" Константин Тюкавин.
Победа позволила "Динамо" набрать 47 очков и сократить отставание от "Зенита" до 3-х очков за четыре тура до конца чемпионата. Завтра свой матч 26-го тура РПЛ проведет "Краснодар" - на выезде против "Крыльев Советов". В случае победы "горожане" наберут 52 очка и возглавят чемпионскую гонку.
Источник: "Матч ТВ"
Тренер "Динамо" Личка: сегодня "Зенит" показал свою силу
Главный тренер "Динамо" Марцел Личка высказался о победе своей команды над "Зенитом" в матче 26-го тура РПЛ.
Фото: официальный сайт "Зенита"