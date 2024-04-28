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Тренер "Зенита" Семак: мы неплохо контролировали мяч, а инициативы у "Динамо" не было

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Наставник "Зенита" Сергей Семак прокомментировал поражение своей команды от "Динамо" в матче 26-го тура РПЛ.
Фото: официальный сайт "Зенита"
"Их команда играет так, как позволяет соперник. Мы неплохо контролировали мяч, а инициативы у "Динамо" не было, они старались играть на контратаках. Во втором тайме хотелось, чтобы мы создавали больше моментов. Мы предполагали, что замены помогут обострить и забить", - заявил Семак.

Московское "Динамо" одержало победу над "Зенитом" в домашнем матче в рамках 26-го тура Премьер-лиги. Таким образом, "бело-голубые" набрали 47 очков и сократили отставание от "Зенита" в турнирной таблице до 3-х очков. Кроме того, "Краснодар", в активе которого 49 очков, имеет шансы возглавить турнирную таблицу. В случае победы в матче 26-го тура над "Крыльями Советов" "быки" обойдут "Зенит" на 2 очка.

Источник: "Матч ТВ"

Зенит Динамо Сергей Семак
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