"Их команда играет так, как позволяет соперник. Мы неплохо контролировали мяч, а инициативы у "Динамо" не было, они старались играть на контратаках. Во втором тайме хотелось, чтобы мы создавали больше моментов. Мы предполагали, что замены помогут обострить и забить", - заявил Семак.
Московское "Динамо" одержало победу над "Зенитом" в домашнем матче в рамках 26-го тура Премьер-лиги. Таким образом, "бело-голубые" набрали 47 очков и сократили отставание от "Зенита" в турнирной таблице до 3-х очков. Кроме того, "Краснодар", в активе которого 49 очков, имеет шансы возглавить турнирную таблицу. В случае победы в матче 26-го тура над "Крыльями Советов" "быки" обойдут "Зенит" на 2 очка.
Источник: "Матч ТВ"
Тренер "Зенита" Семак: мы неплохо контролировали мяч, а инициативы у "Динамо" не было
Наставник "Зенита" Сергей Семак прокомментировал поражение своей команды от "Динамо" в матче 26-го тура РПЛ.
Фото: официальный сайт "Зенита"