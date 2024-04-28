"Сможет ли "Спартак" бороться за тройку? Только в Бундеслиге, игра же у команды феноменальная. Или в АПЛ. Бороться за тройку можно, но объективно попасть невозможно. Хотя если всё будет залетать и в оставшихся матчах будут вратари, как у "Динамо" или "Ростова", тогда, конечно, возможно. Но если рассуждать рационально, то даже пятое место будет подарком для "Спартака", - цитирует Червиченко "Metaratings"
За четыре тура до конца чемпионата московский "Спартак" занимает в турнирной таблице 4-е место. В активе подопечных Владимира Слишковича 42 очка в 26-ти матчах. Отставание "красно-белых" от занимающего 3-ю строчку "Динамо" составляет 2 очка.
В 26-м туре в московском дерби "Спартак" одержал победу над "Локомотивом" (3:2). Всего в активе "Спартака" 2 победы и 2 ничьи в четырех матчах во всех турнирах после смены тренера. Напомним, 15-го апреля был отправлен в отставку испанец Гильермо Абаскаль. Его место временно занял Владимир Слишкович.
Червиченко: сможет ли "Спартак" бороться за тройку? Только в Бундеслиге или в АПЛ
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко усомнился в шансах "красно-белых" на завоевание бронзовых медалей по итогам сезона в РПЛ.
Фото: кадр из видео/Футбольный Биги/YouTube