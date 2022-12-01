Сегодня в рамках 3-го тура группового раунда ЧМ-2022 сборная Хорватии сыграла вничью с Бельгией (0:0). Этот результат позволил подопечным Златко Далича выйти в плей-офф турнира. В составе хорватской команды выступают игрок "Зенита" Деян Ловрен и экс-игрок ЦСКА Никола Влашич. Как подсчитал источник, благодаря выходу Хорватии в плей-офф мундиаля "Зенит" получит 40 тысяч долларов, а ЦСКА – 13,3 тысячи. Суммарно сине-бело-голубые заработают 240 тысяч долларов, армейцы, из-за того, что Влашич выступал за них в сезоне 2021/2022, получат минимум 80 тысяч долларов.
Деян Ловрен выступает за "Зенит" с 2020 года. В этом сезоне хорват провел 16 матчей, в которых забил один гол и отдал одну голевую передачу. Никола Влашич ушел из ЦСКА летом 2021 года в английский "Вест Хэм", в этом сезоне экс-армеец играет за "Торино".
Источник: Metaratings
Metaratings: "Зенит" и ЦСКА заработали деньги за выход Ловрена и Влашича в плей-офф ЧМ-2022
Фото: ФК "Зенит"