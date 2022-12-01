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Каррера – о дисквалификации игроков "Зенита" и "Спартака": этим могут воспользоваться конкуренты

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Экс-наставник "Спартака" Массимо Каррера высказал мнение, что дисквалификация футболистов москвичей и "Зенита" может повысить шансы конкурентов на трофей.
Фото: "Советский спорт"
- И у "Спартака", и у "Зенита" дисквалифицированы лидеры команды. Этим могут воспользоваться конкуренты. Шансы ЦСКА и "Динамо" в борьбе за Кубок России подросли, - приводит комментарий Карреры Sport24.

Сегодня КДК дисквалифицировал на 6 матчей шестерых футболистов "Спартака" и "Зенита", по три от каждой команды. У сине-бело-голубых санкциям подверглись Вильмар Барриос, Малком и Родригао. У красно-белых – Александр Селихов, Александр Соболев и Шамар Николсон. Дисквалификация распространяется только на Кубок России.

Напомним, в матче 6-го тура Кубка России между "Зенитом" и "Спартаком" произошла массовая драка, в ходе которой было показано 6 красных карточек.


Зенит Спартак Кубок России Каррера
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