- И у "Спартака", и у "Зенита" дисквалифицированы лидеры команды. Этим могут воспользоваться конкуренты. Шансы ЦСКА и "Динамо" в борьбе за Кубок России подросли, - приводит комментарий Карреры Sport24.
Сегодня КДК дисквалифицировал на 6 матчей шестерых футболистов "Спартака" и "Зенита", по три от каждой команды. У сине-бело-голубых санкциям подверглись Вильмар Барриос, Малком и Родригао. У красно-белых – Александр Селихов, Александр Соболев и Шамар Николсон. Дисквалификация распространяется только на Кубок России.
Напомним, в матче 6-го тура Кубка России между "Зенитом" и "Спартаком" произошла массовая драка, в ходе которой было показано 6 красных карточек.
Каррера – о дисквалификации игроков "Зенита" и "Спартака": этим могут воспользоваться конкуренты
Экс-наставник "Спартака" Массимо Каррера высказал мнение, что дисквалификация футболистов москвичей и "Зенита" может повысить шансы конкурентов на трофей.
Фото: "Советский спорт"