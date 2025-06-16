"Для "Спартака" Заболотный может стать хорошим вариантом как игрок запаса. Тем более мы уже видели, что команде не хватает высокорослых нападающих после ухода Соболева и Жозе. Что касается того, что Заболотный — воспитанник ЦСКА, в этом нет ничего особенного. Уже давно не имеет значения. Личный интерес футболиста выходит на первый план", - приводит слова Мостового "Чемпионат".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что московский "Спартак" и нападающий Антон Заболотный ведут друг с другом переговоры о заключении двухлетнего контракта. В настоящее время форвард пребывает в статусе свободного агента, потому что его последний клуб - подмосковные "Химки" - в июне стал проходить процедуру банкротства.
В сезоне-2024/25 Заболотный принял участие в 31 матче, забил 6 голов, отдал 6 передач, получил 6 желтых карточек. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 34-летнего футболиста в 700 тысяч евро.
Мостовой: Заболотный может стать хорошим вариантом для "Спартака"
Бывший игрок сборной России Александр Мостовой поделился своим мнением о возможном переходе форварда Антона Заболотного в московский "Спартак".
Фото: ФК "Химки"