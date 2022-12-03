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Форвард "Пари НН" Сулейманов – о поражении от "Локомотива": Галактионов хорошо знает нашу команду

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Нападающий "Пари НН" Тимур Сулейманов прокомментировал поражение от "Локомотива" в Кубке России.
Фото: Getty Images
- В поражении "Локомотиву", конечно, есть влияние того, что Галактионов хорошо знает нашу команду. В моментах, например, при угловых, игроки «Локомотива» знали, куда я буду двигаться и легко меня читали. Даже в моменте с пенальти они знали, куда я буду бить. Хорошо, что я изменил решение. Думаю, особого настроя на «Локо» не будет, -приводит комментарий Сулейманова Sport24.

В этом сезоне Михаил Галактионов тренировал "Пари НН". По итогам 17 сыгранных туров в РПЛ нижегородцы заняли 12 место, набрав 19 очков. В середине ноября было объявлено об уходе наставника молодежной сборной России с поста главного тренера "Пари НН". Галактионов возглавил "Локомотив". Свою первую победу специалист одержал в кубковом матче против "Пари НН" со счетом 3:1. Единственный мяч нижегородской команды забил Тимур Сулейманов.

В нынешнем сезоне Тимур Сулейманов сыграл в 21 матче. На счету футболиста 9 голов и 1 ассист.


Сулейманов Пари НН Локомотив Галактионов
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