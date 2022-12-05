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Сулейманов: "Пари НН" не допустит ошибку в плей-офф Кубка, будет серьезная борьба на пути к финалу

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Форвард "Пари Нижнего Новгорода" Тимур Сулейманов поделился ожиданиями от выступления нижегородцев в плей-офф Кубка России.
Фото: "Пари НН"
"В нижней сетке Кубка России больше не будет права на ошибку? Да, и, скорее всего, мы ее не допустим. Думаю, у нас будет серьезная борьба по пути к финалу", - цитирует игрока Metaratings.

"Пари НН" уступил вторую строчку группы А "Локомотиву" (1:3), проиграв в очной встрече заключительного тура групповой стадии Кубка – по итогам шести матчей в активе нижегородцев 10 очков, у москвичей – 11. "Пари НН" вышел в плей-офф Пути регионов и 26 февраля сыграет против "Звезды" из Санкт-Петербурга.


Сулейманов Нижний Новгород Кубок России
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