"В нижней сетке Кубка России больше не будет права на ошибку? Да, и, скорее всего, мы ее не допустим. Думаю, у нас будет серьезная борьба по пути к финалу", - цитирует игрока Metaratings.
"Пари НН" уступил вторую строчку группы А "Локомотиву" (1:3), проиграв в очной встрече заключительного тура групповой стадии Кубка – по итогам шести матчей в активе нижегородцев 10 очков, у москвичей – 11. "Пари НН" вышел в плей-офф Пути регионов и 26 февраля сыграет против "Звезды" из Санкт-Петербурга.
Сулейманов: "Пари НН" не допустит ошибку в плей-офф Кубка, будет серьезная борьба на пути к финалу
Форвард "Пари Нижнего Новгорода" Тимур Сулейманов поделился ожиданиями от выступления нижегородцев в плей-офф Кубка России.
Фото: "Пари НН"