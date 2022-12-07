- Пока никакого диалога о продлении с ЦСКА мы не вели. Думаю, что уже ближе к лету этот процесс начнется, будем разговаривать. К Щенникову есть определенный интерес со стороны других клубов, но все это Георгий пропускает мимо. Его приоритет – играть и остаться в ЦСКА, - приводит комментарий агента "РБ Спорт".
В этом сезоне 31-летний левый защитник Георгий Щенников сыграл в пяти матчах, не совершив результативных действий. Воспитанник ЦСКА пропустил часть сезона из-за полученной травмы. Контракт футболиста с ЦСКА рассчитан до концы нынешнего сезона. Трансферная стоимость россиянина, по данным аналитического портала Transfermarkt, составляет 900 тысяч евро. Ранее сам Щенников рассказал, что хотел бы остаться в ЦСКА.
Агент Щенникова: пока никакого диалога о продлении с ЦСКА мы не вели, но приоритет Георгия - остаться в клубе
Агент защитника ЦСКА Георгия Щенникова Сергей Пушкин рассказал о переговорах с клубом по новому контракту.
Фото: РПЛ