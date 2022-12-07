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Осинькин: "Челси" интересуется Захаряном неспроста, но и он не готов сразу играть в "старте"

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Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин прокомментировал перспективы полузащитника "Динамо" Арсена Захаряна перейти в лондонский "Челси".
Фото: РПЛ
- Окажется ли Захарян в Англии быстрее Пиняева? Арсен и постарше - Сергею только исполнилось 18 лет. У Захаряна больше практики в чемпионате России. Неспроста "Челси" им интересуется. Но, думаю, на сегодня и он не готов получить сразу место в стартовом составе "Челси". Ему нужна будет адаптация к зарубежному футболу. Он очень перспективный. Но и он не готов здесь и сейчас выходить в "старте", - приводит слова Осинькина "РБ Спорт".

19-летний полузащитник московского "Динамо" Арсен Захарян в конце августа 2022 года мог перейти в лондонский "Челси", однако клубы не смогли согласовать гарантированный механизм проведения финансовых платежей для активации опции выкупа за 15 миллионов евро, содержащейся в контракте футболиста. В текущем сезоне Захарян принял участие в 22 матчах за "Динамо" во всех турнирах из 23 возможных, забил 3 гола и выполнил 6 результативных передач.


АПЛ Крылья Советов Динамо Челси Захарян Пиняев Осинькин Российские трансферы
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