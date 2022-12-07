– Кейта в отличном настроении и с нетерпением ждет начала сборов. Бальде обязательно поможет команде во второй части сезона. Он готов, – приводит слова Пасторелло "РБ Спорт".
Напомним, что в последнее время Кейта Бальде не мог играть за московский "Спартак" из-за дисквалификации, выданной сенегальскому игроку за нарушение антидопинговых правил. Данная санкция действовала до 5 декабря 2022 года. Сейчас российский футбольный сезон находится на зимней паузе. Кубок России вернется в конце февраля 2023 года, Российская премьер-лига – в начале марта того же года. Кейта Бальде стал игроком красно-белых в августе 2022 года, перейдя в московский клуб в статусе свободного агента. До этого сенегалец выступал за итальянский "Кальяри".
Агент Кейта: Бальде обязательно поможет "Спартаку" во второй части сезона, он готов
Агент нападающего "Спартака" Кейта Бальде Федерико Пасторелло рассказал, что футболист обязательно поможет команде во второй части сезона.
Фото: "Матч ТВ"