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Онопко: драку "Зенита" и "Спартака" показывали даже по испанскому ТВ. Но в моей карьере было и похлеще

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Экс-тренер ЦСКА Виктор Онопко высказался о массовой драке футболистов "Спартака" и "Зенита" в Кубке России.
Фото: МатчТВ
- Ее даже по испанскому ТВ показывали. Но в моей карьере была драка даже хлеще этой. Я про матч ЦСКА с "Сатурном". Нас "Сатурн" тогда провоцировали весь второй тайм. Раз ударили, два ударили - судья даже желтые не дает. Бастия не выдержал и полетел с двух ног в Семака. Ну и началось, - передает слова Онопко Sport24.

Матч 6 тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России в группе В "Зенит" - "Спартак" (0:0, пен. 4:2) завершился массовой дракой игроков обеих команд. По итогам этого инцидента красные карточки и длительные дисквалификации в кубковом турнире получили по три футболиста каждой из команд - защитник Родригао и полузащитники Вильмар Барриос и Малком из "Зенита", голкипер Александр Селихов и нападающие Александр Соболев и Шамар Николсон из "Спартака".

Кубковое побоище в Петербурге – «Зенит» и «Спартак» сошлись стенка на стенку. Фоторазбор причин и хода массовой драки


Кубок России Спартак Зенит ЦСКА Сатурн Онопко
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