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Экс-тренер "Крыльев" Веркотерен: "Зенит" заслуживает свое место — это лучшая команда России

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Экс-главный тренер сборной Бельгии и "Крыльев Советов" Франк Веркотерен поделился мнением, какую команду можно считать лучшей в России.
Фото: "Крылья Советов"
"Зенит" — лучшая команда России. В турнирной таблице почти всегда команды расположены в порядке убывания по качеству. Соревнование длинное, но "Зенит" точно заслуживает своё место", - цитирует тренера "Чемпионат".

"Зенит" на протяжении четырех предыдущих сезонов к ряду становился чемпионом Российской Премьер-лиги. В нынешнем розыгрыше национального первенства подопечные Сергея Семака лидируют в турнирной таблице по итогам 17-ти туров, набрав 42 очка.

Занимающий второе место "Спартак" отстал от сине-бело-голубых на 6 очков.


Веркотерен Крылья Советов Зенит
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