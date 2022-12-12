"Зенит" — лучшая команда России. В турнирной таблице почти всегда команды расположены в порядке убывания по качеству. Соревнование длинное, но "Зенит" точно заслуживает своё место", - цитирует тренера "Чемпионат".
"Зенит" на протяжении четырех предыдущих сезонов к ряду становился чемпионом Российской Премьер-лиги. В нынешнем розыгрыше национального первенства подопечные Сергея Семака лидируют в турнирной таблице по итогам 17-ти туров, набрав 42 очка.
Занимающий второе место "Спартак" отстал от сине-бело-голубых на 6 очков.
Экс-тренер "Крыльев" Веркотерен: "Зенит" заслуживает свое место — это лучшая команда России
Экс-главный тренер сборной Бельгии и "Крыльев Советов" Франк Веркотерен поделился мнением, какую команду можно считать лучшей в России.
Фото: "Крылья Советов"