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Спортдиректор "Оренбурга": не рассматриваем варианта с уходом Сычевого зимой

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Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев высказался о возможности ухода форварда Владимира Сычевого из клуба в зимнее трансферное окно.
Фото: РИА Новости
"Мы не рассматриваем такого варианта, при котором Сычевой зимой покинет "Оренбург". У меня нет таких ощущений. Владимир настроен остаться до конца сезона с нами", - цитирует функционера "РБ Спорт".

Сычевой вместе с форвардом "Спартака" Квинси Промесом делит лидерство в гонке бомбардиров текущего чемпионата России – оба футболиста забили по 14 мячей по итогам первой части сезона.

"Оренбург" с 25-ю очками по итогам 17-ти туров занимает седьмое место в таблице Премьер-лиги.


Оренбург Сычевой Андреев
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