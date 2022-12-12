"Мы не рассматриваем такого варианта, при котором Сычевой зимой покинет "Оренбург". У меня нет таких ощущений. Владимир настроен остаться до конца сезона с нами", - цитирует функционера "РБ Спорт".
Сычевой вместе с форвардом "Спартака" Квинси Промесом делит лидерство в гонке бомбардиров текущего чемпионата России – оба футболиста забили по 14 мячей по итогам первой части сезона.
"Оренбург" с 25-ю очками по итогам 17-ти туров занимает седьмое место в таблице Премьер-лиги.
Спортдиректор "Оренбурга": не рассматриваем варианта с уходом Сычевого зимой
Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев высказался о возможности ухода форварда Владимира Сычевого из клуба в зимнее трансферное окно.
Фото: РИА Новости