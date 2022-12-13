- Можно ли это назвать предательством? Все в любви клянутся, пока они бабки получают. Значит, ему больше не нужны. Но я не знаю, нужно узнавать у клуба. Возможно, у них есть договорённости. Есть вариант, что он сейчас набирает форму там, а потом вернётся в ЦСКА, - приводит комментарий Широкова "Чемпионат".
32-летний защитник Марио Фернандес выступает за ЦСКА с 2012 года. За это время футболист выиграл 3 титула чемпиона России и один кубок России. Летом 2016 года Марио получил российский паспорт. Дебют в официальных матчах за национальную команду пришелся на ЧМ-2018 года. С Россией Фернандес дошел до четвертьфинала турнира, где подопечные Станислава Черчесова уступили Хорватии (2:2, 3-4 пен.). Защитник забил гол и сравнял счет в дополнительное время, переведя матч в серию пенальти.
Напомним, весной этого года бразильский игрок сборной России и ЦСКА Марио Фернандес решил приостановить карьеру. Но уже осенью футболист объявил, что возвращается в футбол и подписал годовое соглашение с бразильским клубом "Интернасьонал".
Широков – о Марио Фернандесе: все они в любви клянутся, пока бабки получают
Экс-игрок ЦСКА Роман Широков прокомментировал переход своего бывшего одноклубника Марио Фернандеса в бразильский "Интернасьонал".
Фото: РИА Новости