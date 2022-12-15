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Смородская: Ульянов ничего не понимает, Леонченко работает подписантом, ручку держит - развал "Локомотива" продолжается

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Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская раскритиковала действия спортивного директора клуба Дмитрия Ульянова и генерального директора Владимира Леонченко.
Фото: ФК "Локомотив"
- От кого в новом руководстве стоило ждать оправданных и спокойных шагов? От Ульянова? Он ничего не понимает в этом. Леонченко работает подписантом. Он ни в чём не участвовал, только ручку держал. Для меня абсолютно закономерно продолжается развал. Ничему эта распродажа не поможет. Опять за бесценок отдадут игроков и потребуют бюджета. А потом продолжится всё то же самое, - приводит слова Смородской Betonmobile.ru.

Ранее появилась информация, что руководство московского "Локомотива" желает расстаться с восемью футболистами клуба и активно предлагает их услуги другим командам Российской премьер-лиги. При этом спортивный директор красно-зеленых Дмитрий Ульянов опроверг информацию о том, что "Краснодару" было оправлено предложение приобрести 22-летнего французского нападающего Вильсона Изидора.

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Локомотив Леонченко Смородская
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