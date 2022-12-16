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Гендиректор "Балтики": надеюсь, в РПЛ мы не повторим путь "Факела" или "Торпедо". Будем ориентироваться на "Оренбург"

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Генеральный директор "Балтики" Кирилл Волженкин высказался о планах команды в случае успешного выступления в Первой лиге и выхода в РПЛ.
Фото: ФК "Балтика"
– Мы анализируем все, что происходит с нашими коллегами, которые вышли в РПЛ. Надеюсь, в своей работе мы не будем повторять их ошибок. У нас есть примерный план того, что мы будем делать, если все же выйдем РПЛ. Надеюсь, что мы скорее пойдем по пути "Оренбурга", чем по пути "Факела" и "Торпедо", – цитирует Волженкина "РБ Спорт".

Калининградская "Балтика", возглавляемая Сергеем Игнашевичем, по итогам двадцати сыгранных туров лидирует в турнирной таблице Первой лиги (ранее – Футбольная национальная лига), имея на своем счету 41 очко. "Алания" отстает на три очка, "Рубин" – на четыре, "Енисей" – на семь. Напомним, что два первых места выходят в Российскую премьер-лигу напрямую, обладатели третьих и четвертых мест сыграют в стыковых матчах с командами, которые займут 13 и 14 места в таблице РПЛ. Минувшим летом из ФНЛ в РПЛ поднялись "Факел", "Торпедо" и "Оренбург". По итогам семнадцати сыгранных туров первые идут на 13-ом месте в РПЛ, "Торпедо" – на последнем, 16-ом, а "Оренбург" занимает седьмую строчку. В их составе, в частности, выступает лучший бомбардир чемпионата России Владимир Сычевой, забивший 14 мячей, как и полузащитник московского "Спартака" Квинси Промес.


Балтика РПЛ Факел Торпедо Оренбург
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