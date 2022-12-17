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Бобер: думаю, что Пиняеву и Глушенкову нарисовали красивые перспективы. Но "Локомотив" в зоне переходных матчей

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Экс-полузащитник "Крыльев Советов" Антон Бобер прокомментировал возможный переход в "Локомотив" вингера самарцев Сергея Пиняева и нападающего Максима Глушенкова.
Фото: ПФК "Крылья Советов"
- Сложно судить, какие сейчас у Пиняева и Глушенкова могут быть перспективы в "Локомотиве". Команда находится в зоне переходных матчей. Думаю, что ребятам нарисовали красивые перспективы. Не просто же так Пиняев и Глушенков уходят. Они хотят развиваться. Бюджет и амбиции "Локомотива" выше, чем у "Крыльев". Путь развития им красивый нарисовали, но что из этого получится - сложно сказать, - передает слова Бобра Matchtv.ru.

Ранее появилась информация, что два игрока самарских "Крыльев Советов" - 18-летний атакующий полузащитник Сергей Пиняев и 23-летний нападающий Максим Глушенков - в ближайшее время перейдут в московский "Локомотив", при этом общая сумма трансферной компенсации может составить около 10 миллионов евро. По итогам осенней части сезона "железнодорожники" с 13 очками в 17 матчах занимают 14 место в турнирной таблице РПЛ, находясь в зоне прямого вылета, волжане с 20 очками находятся на 11 строчке.


Локомотив Крылья Советов Пиняев Глушенков Бобер Российские трансферы
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