По данным источника, к Сперцяну сохраняется интерес со стороны европейских клубов, но полузащитник сборной Армении решил продолжить выступления за "Краснодар". Он договорился с руководством клуба, что не будет искать себе новую команду зимой.
Контракт Сперцяна с "Краснодаром" рассчитан до лета 2026 года. В нынешнем сезоне в активе полузащитника 16 матчей в РПЛ, в которых он забил 9 мячей и отдал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 9 млн евро.
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": Сперцян решил не уходить из "Краснодара" зимой
Полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян принял решение не уходить из клуба.
Фото: ФК "Краснодар"