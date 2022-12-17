- Олакунле восстановился и хорошо себя чувствует. Он не собирается покидать "Краснодар" зимой, - приводит комментарий агента Sport24.
В нынешнем сезоне 20-летний нигериец Олакунле Олусегун принял участие в 15 играх за "Краснодар". На счету футболиста 5 забитых мячей и 2 успешных ассистов. В матче 12-го тура "Ростов" -" Краснодар" Олакунле отправил мяч в сетку уже на 9-й секунде и установил рекорд РПЛ. В матче Кубка России с "Пари НН" (2:0) нигериец получил травму и больше не принимал участие в матчах. Контракт игрока с краснодарским клубом рассчитан до лета 2026 года. Трансферная стоимость Олусегуна, по данным аналитического портала Transfermarkt, составляет 1,7 миллиона евро.
Агент Олусегуна: футболист не покинет "Краснодар" зимой
Агент вингера Олакунле Олусегуна Вильям Д’Авила высказался по поводу будущего игрока в "Краснодаре".
Фото: ФК "Краснодар"