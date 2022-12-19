"Поступил со мной "Локомотив" некрасиво, да. Мне сказали, что рассчитывают на меня, мы пожали руки, а через полтора часа получается другое. Так как трансферное окно в Европе уже было закрыто, а в России оставался последний день, со мной неправильно, наверное, поступили. Таким решением меня заставили уехать", — цитирует игрока "РБ Спорт".
Джорджевич выступал в составе "Локомотива" в сезоне 2019/2020. Тогда он вышел на поле в четырех встречах Российской Премьер-лиги, в которых отдал одну голевую передачу. В октябре 2020 года он на правах аренды перешел в тульский "Арсенал", за который провел еще 14 игр чемпионата и забил 2 гола.
В сентябре этого года черногорец подписал контракт с "Сочи".
Джорджевич: "Локомотив" некрасиво поступил со мной – меня заставили уехать
Форвард "Сочи" Лука Джорджевич поделился воспоминаниями о своем уходе из "Локомотива".
Фото: ФК "Сочи"