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Джорджевич: "Локомотив" некрасиво поступил со мной – меня заставили уехать

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Форвард "Сочи" Лука Джорджевич поделился воспоминаниями о своем уходе из "Локомотива".
Фото: ФК "Сочи"
"Поступил со мной "Локомотив" некрасиво, да. Мне сказали, что рассчитывают на меня, мы пожали руки, а через полтора часа получается другое. Так как трансферное окно в Европе уже было закрыто, а в России оставался последний день, со мной неправильно, наверное, поступили. Таким решением меня заставили уехать", — цитирует игрока "РБ Спорт".

Джорджевич выступал в составе "Локомотива" в сезоне 2019/2020. Тогда он вышел на поле в четырех встречах Российской Премьер-лиги, в которых отдал одну голевую передачу. В октябре 2020 года он на правах аренды перешел в тульский "Арсенал", за который провел еще 14 игр чемпионата и забил 2 гола.

В сентябре этого года черногорец подписал контракт с "Сочи".


Джорджевич Локомотив Сочи
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