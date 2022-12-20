- Российские футболисты остаются в РПЛ из-за денег? Так судят люди, которые не разбираются в футболе. Как люди могут из-за каких-то причин не выбирать деньги... А что, в Европе нет денег? В Европе у футболистов намного больше зарплаты, чем в России, - приводит комментарий Пиняева Sport24.
18-летний российский вингер Сергей Пиняев проводит успешный сезон за "Крылья Советов". Сейчас футболист является стартовым игроком своей команды и в 15 матчах забил 3 мяча и совершил 4 успешных ассиста. Ранее россиянин дважды проходил стажировку в "МЮ". В ноябре игрок впервые вышел в основном составе сборной России в контрольном поединке с Таджикистаном (0:0) и стал самым молодым дебютантом в истории российского футбола. По информации СМИ, Пиняев близок к переходу в московский "Локомотив". Сам Сергей не раз заявлял о желании поиграть в европейских чемпионатах и Лиге чемпионов.
Пиняев: как люди могут из-за каких-то причин не выбирать деньги? В Европе у игроков зарплаты намного выше, чем в России
Вингер "Крыльев Советов" Сергей Пиняев высказал мнение о том, что в Европе футболисты получают больше денег, чем в РПЛ.
Фото: ПФК "Крылья Советов"