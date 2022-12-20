Пиняев: как люди могут из-за каких-то причин не выбирать деньги? В Европе у игроков зарплаты намного выше, чем в России

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Вингер "Крыльев Советов" Сергей Пиняев высказал мнение о том, что в Европе футболисты получают больше денег, чем в РПЛ.
Фото: ПФК "Крылья Советов"
- Российские футболисты остаются в РПЛ из-за денег? Так судят люди, которые не разбираются в футболе. Как люди могут из-за каких-то причин не выбирать деньги... А что, в Европе нет денег? В Европе у футболистов намного больше зарплаты, чем в России, - приводит комментарий Пиняева Sport24.

18-летний российский вингер Сергей Пиняев проводит успешный сезон за "Крылья Советов". Сейчас футболист является стартовым игроком своей команды и в 15 матчах забил 3 мяча и совершил 4 успешных ассиста. Ранее россиянин дважды проходил стажировку в "МЮ". В ноябре игрок впервые вышел в основном составе сборной России в контрольном поединке с Таджикистаном (0:0) и стал самым молодым дебютантом в истории российского футбола. По информации СМИ, Пиняев близок к переходу в московский "Локомотив". Сам Сергей не раз заявлял о желании поиграть в европейских чемпионатах и Лиге чемпионов.


Пиняев Крылья Советов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Goal: президент "ПСЖ" лично пригласил Месси на переговоры о новом контракте 1
Пиняев: как люди могут из-за каких-то причин не выбирать деньги? В Европе у игроков зарплаты намного выше, чем в России 2
Спортдиректор "Оренбурга" – о переходе Сычевого в "Крылья Советов": не знаю, повышение ли это
Медведев: информация об интересе "Палмейраса" к Клаудиньо — фейк
"РБ Спорт": Сычевой подписал контракт с "Крыльями Советов". В договоре есть сумма отступных только для "Зенита" 13
L’Equipe: "Ювентус" хочет назначить главным тренером команды Зидана 1
Агент Ранджеловича: если на Лазара выйдет "МЮ", то игрок все равно останется в "Урале"
Агент Клаудиньо: игрок хочет завоевать вторую звезду вместе с "Зенитом". Невозможно, что сейчас он уйдёт из клуба 1
"РБ Спорт": "Крылья Советов" готовы платить Сычевому 4 миллиона рублей в месяц 3
"Чемпионат": "Ахмат" отказался продавать "Црвене Звезде" Конате
"Зенит" представил ролик к Новому году, в котором бразильцы готовят оливье и говорят по-русски 7
Рианчо: Мбаппе является лучшим игроком ЧМ-2022 1
Журналист Ильев: "Крылья Советов" готовы выкупить Сычевого у "Оренбурга" 9
Пиняев: Осинькин может тренировать "Барселону" 7
Дуймович: Ловрен - великолепный игрок! Мы считаем его в Хорватии великим футболистом