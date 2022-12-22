Матчи Скрыть

Реклама лига ставок Сделать ставку

Аргентинский "Расинг" не получал от ЦСКА официальных предложений по трансферу хавбека Рохаса

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Спортивный директор аргентинского "Расинга" Рубен Каприя рассказал, что в его клуб не поступали официальные запросы от ЦСКА по трансферу 27-летнего парагвайского хавбека Матиаса Рохаса.
Фото: Getty Images
- На данный момент у нас не было никаких официальных запросов от ЦСКА по Матиасу Рохасу, - передает слова Каприи Sport24.

Ранее в футбольном инфопространстве появилась информация, что 27-летний атакующий полузащитник сборной Парагвая и аргентинского "Расинга" Матиас Рохас входит в сферу трансферных интересов московского ЦСКА. В 2022 году на счету Рохаса 35 матчей за клуб во всех турнирах, 7 забитых голов и 5 результативных передач. За национальную команду Парагвая футболист провел 13 матчей, не отметившись результативными действиями.


ЦСКА Расинг Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
Агент Дивеева: предложения из-за рубежа есть, но вряд ли переход состоится этой зимой
"Чемпионат": УЕФА выступает против выхода России из своего состава, это станет большим репутационным ударом 6
Гинер: предложили "Вест Хэму" заплатить за Влашича через Бразилию - "Ой, нам Центробанк не разрешает". Всё понятно
Григорий Иванов: в зимнее трансферное окно "Уралу" новые игроки не нужны
Гинер: ребята в ЦСКА молодцы, были готовы к снижению зарплат, проблем нет 1
Канунников: в "Зените" мне всегда больше всех импонировал Мигел Данни
Могилевец: нигде не видел коллектива и атмосферы лучше, чем в "Ростове" при Бердыеве 3
Аленичев: Дзюба, Заболотный, Соболев и Комличенко затерялись бы в Азии - пусть поедут туда и докажут обратное 1
Промес стал победителем голосования за звание лучшего футболиста России 2022 года 7
Аргентинский "Расинг" не получал от ЦСКА официальных предложений по трансферу хавбека Рохаса
Стали известны все участники 1/4 финала Кубка английской лиги 1
"Манчестер Сити" победил "Ливерпуль" в результативном матче Кубка лиги с голами Холанда и Салаха
22 декабря
Спортдир "Пари НН" Кудряшов - о возможном уходе Агапова в ЦСКА или "Локомотив": трансфер состоится, и все узнаете
Глава федерации футбола Франции: считаю поведение аргентинцев после победы неправильным. Мне трудно их понять 3
"СЭ": "Сассуоло" отказался продавать Рожерио в "Спартак"