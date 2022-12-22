- На данный момент у нас не было никаких официальных запросов от ЦСКА по Матиасу Рохасу, - передает слова Каприи Sport24.
Ранее в футбольном инфопространстве появилась информация, что 27-летний атакующий полузащитник сборной Парагвая и аргентинского "Расинга" Матиас Рохас входит в сферу трансферных интересов московского ЦСКА. В 2022 году на счету Рохаса 35 матчей за клуб во всех турнирах, 7 забитых голов и 5 результативных передач. За национальную команду Парагвая футболист провел 13 матчей, не отметившись результативными действиями.
Аргентинский "Расинг" не получал от ЦСКА официальных предложений по трансферу хавбека Рохаса
Спортивный директор аргентинского "Расинга" Рубен Каприя рассказал, что в его клуб не поступали официальные запросы от ЦСКА по трансферу 27-летнего парагвайского хавбека Матиаса Рохаса.
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